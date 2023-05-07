جدة - نرمين السيد - وقال الشيخ جابر بغدادى، خلال برنامجه "حى على الوداد"، المذاع عبر قناة "الناس"، إنه حتى صحبتك لشخص تعرف أنه يأكل من حرام، ولم تنصحه، ثم دعاك لأكل وأكلته، فإنه يقع فيك شرط "وغُذى من حرام"، موضحًا أن هذا هو المطعم الحرام الذى يحول دون استجابة الدعاء.
وأضاف، أنه يتوجب على الإنسان أن يفر ممن يأكلون الحرام وكأنك تفر من جهنم، مذكرًا بالحديث النبوى الشريف: "وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك".
وشدد الشيخ جابر بغدادى، على أن شرط استجابة الدعاء هو "اللقمة الحلال".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة الناس- ما هو الذنب الذى يمنع استجابة الدعاء؟ الشيخ جابر بغدادى يجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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