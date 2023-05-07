لهذا السبب.. أطباء يحذرون من دردشة الذكاء الاصطناعى «My AI» من سناب شات

جدة - نرمين السيد - "My AI" برنامج دردشة مباشر يعتمد على الذكاء الاصطناعى، ومتاح حاليًا لجميع مستخدمى "سناب شات".

وذكرت سناب شات، أن My AI يجرى تشغيله بواسطة تقنية "ChatGPT" من "OpenAI" مع تحسينات أمان إضافية وعناصر تحكم فريدة لـ "سناب شات".

وأضافت: "فى محادثة الدردشة يمكن أن يجيب My AI على سؤال بسيط، أو يقدم المشورة بشأن هدية مثالية لصديق عزيز، أو يساعدك على التخطيط لرحلة أو لقضاء عطلة نهاية أسبوع".

إلا أن المراهقين أصبحوا يستخدمونه لغرض آخر، وهو الحصول دعم لصحتهم النفسية والعقلية.

وكتب أحد مستخدمى البرنامج على "Reddit" كانت الردود التى تلقيتها من My AI عن الصحة والراحة النفسية مفيدة وغيرت وجهة نظرى فى لحظة شعرت فيها بالإرهاق والتوتر".

وأضاف: "إنه ليس برنامجًا بشريًا، لكنه بالتأكيد يقترب جدًا، وفى بعض الأحيان أفضل من البشر".

ويحذر الأطباء من استخدام الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعى للمساعدة فى دعم الصحة العقلية بشكل عام، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأوضح رايان سلطان، الطبيب النفسى، أستاذ الأبحاث فى جامعة كولومبيا فى نيويورك: "مع تحسن هذه التكنولوجيا، حيث إنها باتت تحاكى العلاقة الشخصية أكثر وأكثر، قد يبدأ البعض فى اعتبار الذكاء الاصطناعى علاقة شخصية مهيمنة فى حياتهم"، وفقًا لموقع "فوكس نيوز" الأمريكى.

وأشار إلى أفكار الناس مبعثرة بشأن الذكاء الاصطناعى، وهناك من يعتبره مفيدًا وهناك من يجده مخيفًا".