قناة الناس.. كيف تقرأ سورة «البلد» بشكل صحيح؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واستقبل شعبان مكالمات هاتفية من متصلين الذين قرأوا سورة "البلد" وصحح لهم الشيخ الأخطاء وبيّن كيفية تلاوة الآيات بشكل صحيح وكذلك ضبط مخارج الحروف.

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