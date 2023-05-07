قناة الناس - كيف تعيد بناء اليقين وتعلقك برسول الله؟ مصطفى حسنى يجيب

جدة - نرمين السيد - قال الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، إن الأسئلة والشكوك لدى الإنسان قد تكون بداية الطريق للوصول إلى اليقين الحق، ناصحًا بأن يحترم الإنسان تساؤلاته ويبحث عن عالم يستريح له ويكون مشهود له بأنه منطقى ومتعلم ويجيد الشرح، ليضع هذه التساؤلات بين يديه.





وأضاف مصطفى حسنى، خلال برنامجه "رميم"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن من تدور بداخله أسئلة حول السنة النبوية، عليه أن يتناقش مع عالم ليوضح له ويستفسر منه، حتى تشفى هذه الأسئلة، موضحًا أن السؤال نصف العلم. وتابع الداعية الإسلامى: "احترم تساؤلاتك دى.. لأن تساؤلاتك دى ممكن تكون شكوك تصل بيك لقمة اليقين والتعلق برسول الله ﷺ. وأكد مصطفى حسنى أن التعلق برسول الله ﷺ هو تعلق بالله، مستشهدًا بالآيات القرآنية الكريمة: "من يطع الرسول فقد أطاع الله"، و"قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم"

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