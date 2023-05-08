دار الإفتاء تحذر من عقوق الوالدين.. وتُبين عاقبته فى الدنيا والآخرة

جدة - نرمين السيد - حيث قالت الإفتاء إن الله تعالى نهى عن عقوق الوالدين، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً، ففيه عقوبة فى الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنَّ النبىَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: "بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما فى الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ" رواه الحاكم.

وأضافت: "جعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عقوق الوالدين مانعًا من دخول الجنَّة؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى» رواه النسائى".