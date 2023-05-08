- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - حيث قالت الإفتاء إن الله تعالى نهى عن عقوق الوالدين، وجعل عواقبه شديدةً ووخيمةً، ففيه عقوبة فى الدُّنيا قبل الآخرة؛ فعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنَّ النبىَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: "بابانِ مُعجَّلانِ عُقوبتُهما فى الدنيا: البَغْيُ، والعقُوقُ" رواه الحاكم.
وأضافت: "جعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عقوق الوالدين مانعًا من دخول الجنَّة؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: «ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عزَّ وجلَّ إليهم يومَ القيامةِ: العاقُّ لوالِدَيهِ، والمرأةُ المترجِّلةُ، والدَّيُّوثُ. وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى» رواه النسائى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دار الإفتاء تحذر من عقوق الوالدين.. وتُبين عاقبته فى الدنيا والآخرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.