تقارير: أبل تطلق هاتف iPhone 15 Ultra العام الجارى بمميزات فريدة

جدة - نرمين السيد - وكشفت التقارير أن الهاتف الجديد من أبل يشهد تغييرات فى التصميم، حيث يأتى بإطار مميز بسمك أكبر مقارنة بهاتف iPhone 14 Ultra، وتصميم أقل إتساعًا، بحسب ما ذكره موقع "unlimit-tech" التقنى.

وتدعم أبل iPhone 15 Ultra بعدد من التحسينات الداخلية، كما ينطلق الهاتف هذا العام بتصميم غير لامع فى الغطاء الخارجى.

ومن المقرر أن يُطرح الهاتف بلونين الأبيض والفضى، كما يتميز الهاتف بتصميم من التايتنيوم غيراللامع، ويأتى الغطاء الخارجى للهاتف بتصميم أنيق بطبقة زجاجية على غرار إصدارات OnePlus.

وينطلق iPhone 15 Ultra بمنفذ USB C، واستبدلت زر التحكم فى تشغيل أو إيقاف الصوتيات بزر Action الذى يدعم تنفيذ إجراءات أكثر فى الجهاز.