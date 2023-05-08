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جدة - نرمين السيد - وأشار المصدر إلى أن الأمر يتعلق بموقع الحفريات "كاسل بانك" قرب منطقة لاندريندود ويلز التابعة لمقاطعة بوويز الويلزية.
ووفقًا للورقة بحثية نُشرت فى مجلة "ناتشر إيكولوجى إيفولوشن"، فإن الموقع، مميز بسبب الفترة الزمنية التى يكشف تفاصيلها، ولأن الحفريات الموجودة به تظهر انسجة رخوة مقل العينين والأعصاب والدماغ والامعاء محفوظة فى الحجر الطينى.
وجاء فى الورقة: "كانت فترة حرجة فى تاريخ الكوكب، حيث لم يكن هناك بشر على الأرض لكن الحيوانات والطحالب كانت تزدهر فى البحار"، لافتة إلى أن الموقع يقدم صورة متكاملة لتنوع الحياة فى الماضى البعيد، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
واكتشف جوزيف بوتينج، مؤلف الدراسة لأول مرة إسفنجة فى الموقع عام 2013، وجمع بعض الأحافير المماثلة على مر السنين، لكنه لم يجر دراسة متعمقة على الموقع.
وتعود الحفريات إلى فترة زمنية تعرف باسم "العصر الأوردوفيشى"، حين كانت الأرضىموطنًا لأنظمة بيئية أكثر تنوعًا.
وكانت معظم الحيوانات الـ 170، التى تم اكتشافها حتى الآن من موقع الحفريات صغيرة (من 1 إلى 5 ملليمترات)، والعديد منها إما رخو الجسم تمامًا عندما كان على قيد الحياة،أو كان جلده متينًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع فريد فى «ويلز» يكشف عن مظاهر الحياة على الأرض منذ 462 مليون سنة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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