ممشى بنى سويف السياحى.. مظهر حضارى مبهر على النيل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت الحصرى، إن ممشى بنى سويف السياحى مظهر حضارى مبهر على النيل يجذب المصريين والأجانب. وأوضحت مراسلة مساء dmc من الممشى، أن المواطنين يستمتعون بالأجواء الصيفية الرائعة، خاصة بعد تطوير الممشى السياحى خلال الفترة الأخيرة

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