خبير أمن معلومات: يجب التوعية بمخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعى

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك مخاوف من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لاسيما فى توجيه العديد من الأسئلة فى شتى المجالات وبشكل خاطئ.

وأكمل أحمد طارق، خبير أمن المعلومات: "مثل هذه التطبيقات مبرمجة على أنظمة معينة، والخوف من تطوير هذه التطبيقات بشكل يجعلها مفتوحة، وهذه الأمور قد تعلم الذكاء الاصطناعى العنصرية والعنف من الإنسان".