جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة، اليوم الإثنين، أن الصور ذات الدرجة العالية من الدقة والوضوح تظهر النصف الشمالى للكرة الأرضية وبالتحديد شمال وغرب القارة الأوروبية حيث أظهرت حركة الغيوم فوق الدول الأوروبية بما يسمح التكهن بمساراتها، كما قدمت تفاصيل جديدة عن حركة الرياح.. مضيفة أن القمر الاصطناعى "إم.تى.جى-آى 1" يمكنه التقاط صور دقيقة كاملة للكرة الأرضية كل 10 دقائق.
يذكر أنه تم إطلاق القمر الاصطناعى "إم.تى.جى-آى 1" على متن الصاروخ "اريان 5" فى ديسمبر الماضى، وهو حاليا فى مرحلة من الاختبارات تمتد لعام كامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طفرة كبيرة فى توقعات الطقس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.