طفرة كبيرة فى توقعات الطقس

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة، اليوم الإثنين، أن الصور ذات الدرجة العالية من الدقة والوضوح تظهر النصف الشمالى للكرة الأرضية وبالتحديد شمال وغرب القارة الأوروبية حيث أظهرت حركة الغيوم فوق الدول الأوروبية بما يسمح التكهن بمساراتها، كما قدمت تفاصيل جديدة عن حركة الرياح.. مضيفة أن القمر الاصطناعى "إم.تى.جى-آى 1" يمكنه التقاط صور دقيقة كاملة للكرة الأرضية كل 10 دقائق.

يذكر أنه تم إطلاق القمر الاصطناعى "إم.تى.جى-آى 1" على متن الصاروخ "اريان 5" فى ديسمبر الماضى، وهو حاليا فى مرحلة من الاختبارات تمتد لعام كامل.