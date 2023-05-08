قناة الناس- أخبر عنها النبى قبل 14 قرنا.. كيف تضيع الأمانة فى آخر الزمان؟

جدة - نرمين السيد - حذر الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، من ضياع الأمانة بين الناس، قائلاً إنه سيأتى يوم من الأيام يكون فيه من يفعل الصواب "شاذًا" فى نظر الجميع، وتابع: "اللى هيعمل الصح هيبقى شاذ ونشاذ، ويشار إليه بالبنان، فى آخر الزمن".





وأضاف الدكتور ربيع الغفير، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أنه النبى ﷺ كان يحدث الصحابة عن رفع الأمانة فى آخر الزمان، لافتًا إلى كلمة "آخر الزمان" يمكن أن تضع تحتها من صنوف الفساد وانقلاب الأوضاع والأحوال ما شئت، مستشهدًا بالحديث النبوى الشريف: "فى آخر الزمان يصدق الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين". وأشار إلى أن النبى ﷺ، تحدث عن رفع الأمانة فى آخر الزمان، فقال: "ترفع الأمانة... فيصبح الناس يتبايعون. لا يكاد أحد يؤدى الأمانة حتى يقال: إن فى بنى فلان رجلا أمينا. حتى يقال للرجل: ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان"، موضحًا أن الأمانة ستكون أمرًا نادرًا وشاذًا فى آخر الزمان.

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