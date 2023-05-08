الملكة إليزابيث تتفوق على الملك تشارلز الثالث فى حفل التتويج (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وأظهرت المؤشرات النهائية لحفل التتويج أن أكثر من 18 مليون شخص فى المملكة المتحدة شاهدوا مراسم التتويج، وفقا لنسبة المشاهدة التى أصدرتها منظمة "بارب" البحثية.
وأوضحت المؤشرات بأن عدد المشاهدين ارتفع إلى 30.4 مليون شخص عندما كان يتم تتويج الملك بعد منتصف اليوم.
وقارن البعض بين عدد مشاهدات حفل التتويج وبين عدد المشاهدين لمراسم جنازة الملكة الراحلة إليزابيث فى سبتمبر الماضى والذى بلغ 26.5 مليون شخص.
كما شهد جنازة زوجة الملك السابقة ديانا، أميرة ويلز، فى عام 1997، 31 مليون شخص، مما جعله أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية على الإطلاق.
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