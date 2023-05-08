قناة الناس- لماذا خلقنا الله تعالى؟ الغفير يكشف حقيقة مهمة

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، عن معانٍ من ضوابط الحفاظ على الملكية العامة والخاصة فى الإسلام، قائلاً: "لو تركنا هذا المتعدى أو هذا المهمل أو هذا المخطئ يتجاوز، تخرب الدنيا وتتعطل عجلة الحياة".





وأضاف الدكتور ربيع الغفير، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الله سبحانه وتعالى خلقنا فى هذه الحياة وأنزلنا فى هذه الأرض لتعمير الكون، مستشهدًا بالآية القرآنية الكريمة: " هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا"، وأوضح أن حروف الـ"أ، وس، وت" فى اللغة العربية تفيد الطلب، أى أن الله طلب منا تعمير الأرض. وتابع، أن الله سخر لنا ما فى الأرض: " وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ"، وكرمنا بالعقل والتمييز واختيار البدائل المختلفة، لنتميز عن غيرنا من المخلوقات، مؤكدًا أن أى خروج عن سنن ما يصلح الكون ويقدم النافع للحياة والمجتمع، فهو تخريب فى الأرض وتحدى لشرائع الله.

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