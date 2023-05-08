قناة الناس- الغفير: الورع يديم الخير فى حياتنا ويحفظ الأمة الإسلامية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أهمية الورع كمعنى فى حياتنا يديم الخير فى الدنيا ويحفظ سلامة الأمة الإسلامية، مؤكدًا أن المجتمع بخير ما بقى هذا المعنى، وأن تحرى الحلال من معانى هذا الورع.





وقال الدكتور ربيع الغفير، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، إنه رأى أناس فى واقعنا لديهم هذا الورع ويتحرون الحلال، ومنهم من هم فى منازل ودرجات عالية جدًا، جتى أنهم يسألون فى استخدام ورقة فى العمل لأمر خاص، ويحاولون التكفير عن ذلك.

وروى الدكتور ربيع الغفير، قصة أخت الإمام بشر الحافى، أحد أئمة التصوف الكبار، عندما ذهبت إلى الإمام أحمد بن حنبل، إمام زمانه، لسؤاله فى شأنها، وقالت له: "يا إمام إن عملنا الغزل، ونجلس فوق سطوح بيوتنا للعمل فى ضوء القمر، فتمر مشاعل السلطان، أفيحل لنا أن نغزل فى ضوئها؟".

وبيّن معانى الورع فى قصة هذه المرأة ومدى تحريها للحلال، قائلاً إنها لم تسرق إنارة من عمود كهرباء، ولا اعتدت على إنارة جارها، ولا سرقت وصلة من التيار العام، وكل القصة أنها تجلس فى مكانها فتمر مشاعل الشرطة التى تتفقد أحوال الناس، فيسطع ضوئها فوق السطوح التى يعزلون فيها.

وأضاف الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، أن الإمام أحمد بن حنبل، بكى من سؤالها وسألها من أنت؟ فردت: أنا أخت بشر الحافى، فقال لها الإمام: "والله من بيتكم يخرج الورع الصادق.. لا تغزلى فى ضوئها"، موضحًا أن فتوى الإمام ابن حنبل تتناسب هنا مع درجة هذه المرأة وورعها.

وعقب الدكتور ربيع الغفير قائلاً إن "حسنات الأبرار سيئات المقربين".