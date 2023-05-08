قناة الناس- من نوادر ولطائف السنة.. أول خطبة جمعة خطبها النبى ﷺ

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور يسرى جبر، الداعية الإسلامى، أول خطبة جمعة خطبها النبى ﷺ، موضحًا أن هذه ليست كل الخطبة بالطبع، وإنما هى ما حفظه الصحابة منه ودونوه، ولكن كانت الخطبة الأصلية أطول من ذلك، وأن هذا "هو الجزء الذى دُون، وشرفنا بسماعه".





وتابع الدكتور يسرى جبر، خلال برنامجه "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن النبى ﷺ قام فيهم، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: "أما بعد.. أيها الناس، فقدموا لأنفسكم. تعلمن والله ليصعقن أحدكم، ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه، وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولى فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم. فمن استطاع أن يقى وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل ، ومن لم يجد فبكلمة طيبة، فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها، إلى سبع مائة ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته". وأضاف الداعية الإسلامى، أن هذه هى الخطبة المباركة، وأول خطبة خطبها النبى ﷺ، موضحًا أنها من نوادر السنة ولطائفها.

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