ثقب أسود يلتهم نجما قريبا من الأرض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - اكتشف علماء الفلك فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الأمريكى، ثقبا أسود جديدا هو الأقرب إلى الأرض، وتمكنوا من تصويره باستخدام تقنيات متقدمة وهو "يلتهم" نجما كان يعبر من أمامه.





وقال العلماء، إن الثقب WTP14adbjsh يقع فى مجرة NGC 7392 على بعد حوالى 137 مليون سنة ضوئية من الأرض. واكتشف العلماء الثقب باستخدام البحث فى نطاق الأشعة تحت الحمراء، ما أظهر أن مسوحات الأشعة السينية التقليدية والمسوحات البصرية قد تفوت مثل هذه الأحداث بسبب سحب الغبار الناتجة عنها. وأضاف العلماء "أن الثقب الأسود تشكل فى مجرة شابة لا تزال تكون النجوم على عكس غالبية الثقوب السوداء التى تحدث فى المجرات المستقرة".

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