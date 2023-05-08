تخلص من الطاقة السلبية بأحضان الطبيعة.. اعرف حكاية كهف الملح بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونا بعنوان "الاستشفاء والتخلص من الطاقة السلبية بأحضان الطبيعة.. اعرف حكاية كهف الملح بالوادى الجديد".





وقال الدكتور على حسن مدير التطوير لإحدى شركات التمور بالوادى الجديد، إن كهف الملح هو إجراء استكمالى للعلاج الدوائى، والزيارة بحجز مسبق، وهناك كهف للرجال وكهف للنساء: "لدينا اهتمام بأن يكون لدينا كفاءات مدربون، وحاصلون على شهادة البكالورويس فى التربية الرياضية".

وأضاف: "نهتم بأن يشعر الضيف لدينا بتغيير كبير سواء فى أطرافه أو جسمه بالكامل، بسبب الفائدة التى يحصل عليها من الملح الصخرى، هذا الكهف اكتشاف عالم أجنبى عندما وجد أن العمال فى مناجم الملح لديهم طاقة سلبية إيجابية جدا وطاقة إيجابية عالية ونسبة مناعة كبيرة، واتضح أن ملح اليود الصخرى سبب من أسباب رفع المناعة".

وقالت إحدى الضيوف: "مدة الجلسة ساعة إلا ربع، فى أول 10 دقائق نضخع لمساج على الظهر والكتف بالزيوت، وكل شيء طبيعى، كما أن عمق الملح لدينا 50 سم، ويتم عمل حفرة وندفن نصف أقدامنا فى الملح لأنه عامل أساسى وينشط الدورة الدموية فى جسم الإنسانية ويسحب الطاقة السلبية والدم الفاسد".