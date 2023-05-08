قناة الناس- قصة دار اشتراها ملك اليمن فى المدينة ونذرها مهبطًا للنبى الخاتم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور يسرى جبر، الداعية الإسلامى، إن الدار التى سكنها النبى ﷺ كانت موهوبة له قبل ميلاده بمئات السنين، موضحًا أن "تبع" ملك اليمن قد اشتراها قبل ميلاد النبى ﷺ بمئات السنين لتكون مهبط النبى الخاتم.





وأوضح الدكتور يسرى جبر، خلال برنامجه "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن تبع ملك اليمن كان موجودًا قبل النبى ﷺ بحوالى ألف سنة، وعرف من أحبار اليهود أن هذا المكان هو مكان مهجر النبى الخاتم، فذهب إلى يثرب مع مئة حبر من أحبار اليهود إلى هذا المكان بناء على بشارة أحبار اليهود.

واستطرد قائلاً، إن "تبع" اشترى هذه الأرض وبناها، وقال حينها: "اللهم إنى نذرت هذه الأرض لنبيك الخاتم ينزل فيها".

وتابع الداعية الإسلامى، أن هذه الأرض بقيت يتوارثها واحد وراء واحد على مدى مئات السنين حتى تؤول إلى أبى أيوب الأنصارى، وينزل فيها النبى، موضحًا أن النبى ﷺ نزل فى داره المبنية له قبلها بمئات السنين، ولم ينزل فى دار أحد.

وأكد الدكتور يسرى جبر، أن المدينة كلها خلقها الله للنبى، وهى مؤهلة للنبى، وكآنها تستعد على مدى مئات وآلاف السنين لهذا اللقاء العظيم مع هذا النبى الخاتم.