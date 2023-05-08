قناة الناس- نقطة الماء تساوى حياة.. الغفير يوجه رسالة قوية للمصريين

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ربيع الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، أن نقطة الماء تساوى الحياة، مشددًا على أن ذلك ليس مجرد شعار، وإنه ينبغى علينا الحفاظ على الماء لأنه أصل الحياة.





وأضاف الدكتور ربيع الغفير، خلال لقائه ببرنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن الخليفة هارون الرشيد كان ملكه نصف الكرة الأرضية، لدرجة أنه كان ينام على ظهره ويخاطف السحابة فى السماء قائلاً: "سيرى حيث شئتِ، فسيأتينى خراجك"، إلا أنه عندما طلب العظة من أحد الناس، فقال له: "يا أمير المؤمنين كم تدفع فى شربة ماء لا يوجد على الأرض غيرها وأنت محتاج إليها"، فرد الرشيد: "أدفع نصف ملكى".

وتابع، أن الواعظ سأله مجددًا: "وكم تدفع إن لم تستطع إخراجها"، فرد عليه الرشيد: "أدفع ملكى كله".

وشدد الغفير، على أن شربة الماء هى الحياة، وأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك: "وجعلنا من الماء كل شىء حى"، لافتًا إلى أن نعمة النيل العظى هو سبب الحياة فى هذه البلد وسبب الخصب والنماء.

ودعا الناس إلى تقوى الله فى النيل، محذرًا من رمى أى مخلفات فيه لأن هذا أذى للناس، ويتحول إلى سموم تجرى فى دماء الناس، لأنهم محاسبون أمام الله عن ذلك كله.