روبوتات للتعرف على التضاريس (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وقام باحثون من معهد هاربين للتكنولوجيا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الإثنين، بمحاكاة سلوك الحيوانات واقترحوا إطارا تعليميا غير خاضع للإشراف للروبوتات ذات الأرجل لمعرفة الخصائص الفيزيائية للتضاريس.
ويسمح المخطط المقترح للروبوتات بالتفاعل مع البيئة وتعديل إدراكها فى الوقت الفعلى، ما يمنحها بالتالى القدرة على التكيف.
ومن حيث التمثيل الأرضى، استخدم فريق البحث معلمات لمسية لنموذج الاتصال من القدم إلى الأرض، ما يسمح للروبوت بمعرفة درجة النعومة والاحتكاك عن طريق "لمس" الأرض.
واقترح فريق الباحثين أيضا طريقة استخراج ميزة بصرية غير خاضعة للإشراف، ما يمكن الروبوت من مقارنة قوام التضاريس المختلفة بشكل أوتوماتيكى دون مشاركة بشرية.
وتم إجراء تجارب داخلية وخارجية على روبوت سداسى الأرجل، لإظهار أن بإمكان الروبوت استخراج الميزات اللمسية والمرئية للتضاريس لإنشاء شبكات معرفية بشكل مستقل.
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