بمواصفات مميزة.. نوكيا تخطط لطرح هاتفى C110 و C300 فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - ويتميز الهاتفين بدعم 5G، ويتم دعمهما بنظام Android 12، بمجرد تشغيله، لا نعرف ما إذا كانت ستتم ترقيتهم إلى Android 13 بمجرد تشغيله.
ويأتى Nokia C300 بكاميرا ثلاثية الأبعاد "13 ميجا بكسل، 2 ميجابكسل، 2 ميجابكسل"، وبطارية بسعة 4000 مللى أمبير، وذاكرة تخزين 32 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.
بينما يحتوى Nokia C110، على كاميرا واحدة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 3000 مللى أمبير، وذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت.
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