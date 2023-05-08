قناة الناس.. أمين الفتوى: هذا الفعل ذنبه كبير عند الله (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إنه لا يجوز للإنسان قضاء حاجته فى الطريق.



جدة - نرمين السيد - قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إنه لا يجوز للإنسان قضاء حاجته فى الطريق. وأضاف: "عدم الاستتار معصية لأنه من الحياة والحياء من الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من يفعل ذلك استحق اللعن".

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