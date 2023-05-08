قناة الناس - هل الاستماع للموسيقى حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إن الموسيقى عبارة عن صوت، حسنها حسن وقبيحها قبيح، وهذا مختصر حديث الفقهاء فى هذا الأمر.





وأضاف: "الدليل أن الموسيقى فى حد ذاتها ليست حرامًا، إنما يحرم منها ما يعين على الفاحشة أو ما يدعو إلى القبيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما عاد من أحد أسفاره فقالت له إمرأة من فرحتها بعودته نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب بين يديك بالدف، قال لها إن كنتى قد نذرتى فأفعلى".

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