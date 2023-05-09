قناة الناس.. رسالة قوية من الدكتور على جمعة لمن يكشفون أسرار البيوت (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى برنامج "مع الناس" على قناة الناس، رسالة قوية لمن يكشفون أسرار بيت الزوجية على الملأ ويختلفون ويتشاجرون، قائلًا: "هذا لا يصح فى الدين، ومى يفعل ذلك قليل الدين والأدب".





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