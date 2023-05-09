يوم أوروبا 2023.. لماذا يتم الاحتفال به يوم 9 مايو؟

جدة - نرمين السيد - يوم أوروبا 2023

يوم أوروبا 2023... وقبل 73 عاما من الآن، وتحديدا عام 1950م، بدأت عملية وحدة الدول الأعضاء فى أوروبا بعد 5 سنوات مرت على الحرب العالمية الثانية والتى انتهت رحاها فى عام 1945م.

وفى سبيل وحدة أبناء أوروبا وتجنيب البلاد شرور الحروب؛ اقترح روبرت شومان، وزير الخارجية الفرنسى فى هذا الوقت، إنشاء مجموعة أوروبية للفحم والصلب، وتوحيد إنتاج ألمانيا وفرنسا، بحيث تكون الحرب بين الخصمين التاريخيين مستحيلة فى المستقبل بعد إجراء هذه الشراكات.

وقوبلت فكرة شومان بالترحيب، ومنذ تلك اللحظة التاريخية فى 9 مايو 1950م، تصورت المفوضية الأوروبية هذه الفكرة على أنها حقيقة يمكن من خلالها إنشاء إدارة مشتركة من شأنها أن تعود بالفائدة على جميع دول القارة العجوز.

بعد ذلك، توسعت الاتفاقيات بين أبناء أوروبا، ولم تقتصر الشراكة على ألمانيا وفرنسا وحدهما، بينما تم توقيع اتفاقية فى باريس عام 1951، وبدأ العمل على تطبيقها العام التالى، وكانت بين 6 دول؛ حيث عمَّقت تلك الاتفاقية التعاون بين الدول الأوروبية وتم تأسيس السوق الأوروبية المشتركة، ثم توقيع اتفاقية روما فى عام 1958.

ومرت سنوات من تاريخ فكرة شومان عام 1950، ليأتى القانون الأوروبى الموحد، والذى وضع فى عام 1985 الأهداف من خلق سوق مشتركة موحدة ضمت 12 دولة أوروبية.

ومنذ ذلك الحين تحتفل مكاتب الاتحاد الأوروبى فى أوروبا ووفود الاتحاد الأوروبى فى جميع أنحاء العالم بـ يوم أوروبا؛ حيث يشمل الاحتفال عديدا من النشاطات من ضمنها جولات إرشادية، ومناقشات وأحداث ثقافية وفنية؛ احتفالاً بهذا اليوم.

يوم أوروبا 2023

ومن جانبه، أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الإثنين، عبدالعزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، للتهنئة بمناسبة يوم أوروبا 2023.

وعلى صعيد آخر، قرر الاتحاد الأوروبى هذا العام 2023، إلغاء حفل الاستقبال الدبلوماسى الذى كان مقررًا فى تل أبيب للاحتفال بـ يوم أوروبا.

يأتى هذا؛ بسبب احتجاجه على مشاركة وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى إيتمار بن جفير كممثل للحكومة الإسرائيلية، والذى يشتهر بمواقفه المتطرفة.

وذكر الاتحاد، فى بيان له، أنه تم إلغاء الحفل؛ "لأننا لا نريد أن نقدم منصة لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التى يمثلها الاتحاد الأوروبى".

يوم أوروبا 2023

وأوصى سفراء أوروبيون فى إسرائيل - وفق صحيفة "هآرتس"- بإلغاء الخطابات خلال حفل الاستقبال السنوى فى "يوم أوروبا" فى سفارة الاتحاد الأوروبى فى تل أبيب؛ بهدف منع "بن جفير" من إلقاء خطابه فى الحفل، الذى انتدبته الحكومة الإسرائيلية للمشاركة فيه.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تأجيل الحفل لعدة أيام، من أجل إعطاء الحكومة الإسرائيلية فرصة لإيفاد مندوب آخر غير "بن جفير" إلى الحفل، لكن السفراء تخوفوا من إصرار الوزير الإسرائيلى على الحضور إلى الحفل، وبالتالى قرروا إلغاء الاحتفال بـ يوم أوروبا 2023.