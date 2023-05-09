تحذير شديد الأهمية لمستخدمى واتساب

جدة - نرمين السيد - اشتكى عدد من مستخدمى تطبيق التواصل "واتساب" من تعرضهم لمحاولات احتيال من أرقام دولية، وهو أمر يظهر أن التطبيق بات مجددًا وسيلة فى أيدى المحتالين فى العالم الافتراضى.





ويستخدم المحتالون واتساب مرة أخرى للأيقاع بمستخدمى التطبيق، وفقًا لموقع "مينت" الإخبارى.

ويبلغ عدد المستخدمين الذين اشتكوا من تلقيهم مكالمات مريبة من دول مختلفة أكثر من 2 مليار شخص، منها:

ـ إندونيسيا (62+)

ـ ماليزيا (60+)

ـ كينيا (254+)

ـ فيتنام (84+)

مع العلم أن مقدمات الأرقام هذه لا تعنى بالضرورة أن يكون المحتالون قد أجروا المكالمات أو بعثوا الرسائل من هذه الدول، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المكالمات الخاصة بواتساب يمكن أن تجرى عبر الإنترنت، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

ويستطيع المحتالين أيضًا شراء الأرقام الدولية من وكالات فى هذه الدولة أو تلك.

وكشف العديد من المستخدمين فى موقع التدوين المصغر "تويتر" عن تعرضهم لمحاولات احتيال عبر "واتساب"، مثل مستخدم ذكر أنه تلقى 3 مكالمات من إندونيسيا.

ويفضل فى الوقت الراهن تجاهل هذه المكالمات وعدم الرد عليه، ويمكنهم كذلك حظر أصحاب هذه المكالمات والإبلاغ عنهم.