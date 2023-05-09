ويستخدم المحتالون واتساب مرة أخرى للأيقاع بمستخدمى التطبيق، وفقًا لموقع "مينت" الإخبارى.
ويبلغ عدد المستخدمين الذين اشتكوا من تلقيهم مكالمات مريبة من دول مختلفة أكثر من 2 مليار شخص، منها:
ـ إندونيسيا (62+)
ـ ماليزيا (60+)
ـ كينيا (254+)
ـ فيتنام (84+)
مع العلم أن مقدمات الأرقام هذه لا تعنى بالضرورة أن يكون المحتالون قد أجروا المكالمات أو بعثوا الرسائل من هذه الدول، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المكالمات الخاصة بواتساب يمكن أن تجرى عبر الإنترنت، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".
ويستطيع المحتالين أيضًا شراء الأرقام الدولية من وكالات فى هذه الدولة أو تلك.
وكشف العديد من المستخدمين فى موقع التدوين المصغر "تويتر" عن تعرضهم لمحاولات احتيال عبر "واتساب"، مثل مستخدم ذكر أنه تلقى 3 مكالمات من إندونيسيا.
ويفضل فى الوقت الراهن تجاهل هذه المكالمات وعدم الرد عليه، ويمكنهم كذلك حظر أصحاب هذه المكالمات والإبلاغ عنهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير شديد الأهمية لمستخدمى واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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