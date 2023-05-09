آيفون 15.. تسريبات تكشف عن السعر والمواصفات المتوقعة

جدة - نرمين السيد - تاريخ الإطلاق الدقيق بالطبع قيد السرية لأنه من السابق لأوانه أن تكشف الشركة عن ذلك، ولكن، ليس من السابق لأوانه معرفة الهاتف، فقد أعطت التسريبات بالفعل الكثير من التفاصيل حول الهاتف الذكى "آيفون 15".

سعر آيفون 15

حتى الآن، التسريبات لم توضح ما يمكن أن يكون سعر "آيفون 15"، ولكن تم الإبلاغ عن أن سعر آيفون القادم يمكن أن يكون هو نفسه سعر الإصدار الأقدم - آيفون 14، أى أنه يمكن تسعير الإصدار الجديد فى نطاق مماثل أو قد تقرر "آبل" زيادة السعر بهامش معين إذا كانت تقدم تصميمًا أحدث.

لا يوجد تأكيد على هذا حتى الآن، ومن المحتمل أن نحصل على الوضوح بمجرد إطلاق "آيفون 15".

آيفون 15.. تغييرات التصميم التى قد تطرأ على طراز هذا العام

زعمت التسريبات حتى الآن أن الطراز القياسى فى سلسلة "آيفون 15" سيحصل على ميزة Dynamic Island الجديدة من "آبل"، وهو ما يعنى أن الهاتف الرئيسى سيكون له تصميم شاشة به ثقب يحتوى على الكاميرا الأمامية والمستشعرات الخاصة ببصمة الوجه، إلا أنه لا يوجد تأكيد رسمى على ذلك.

يقتصر هذا التصميم حاليًا على طرازات آيفون 14 برو فقط، ولكن، ذلك قد يتغير هذا العام، وهو شيء كان فى طاحونة الشائعات لبعض الوقت الآن.

سيساعد هذا أيضًا "آبل" على التمييز بين الإصدار الجديد والموديلات السابقة حيث تعرضت الشركة لانتقادات شديدة العام الماضى لتقديمها نفس التصميم على الطرز العادية لسنوات.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التسريبات إلى أن جهازى "آيفون 15" و"آيفون 15 بلاس" يمكن أن يحتويا على زجاج بلورى خلفى بلمسة غير لامعة، تمامًا مثل ما رأيناه فى طرازات "آيفون 14 برو" العام الماضى.

يمكننا أيضًا رؤية منفذ USB من النوع C فى الجزء السفلى بدلاً من منفذ Lightning الخاص بشركة "آبل".

"آيفون 15": المواصفات والميزات المتوقعة

من المحتمل أن يحزم "آيفون 15" مجموعة شرائح "Apple Bionic A16" تحت الغطاء، والتى تعمل على تشغيل طرازات "آيفون 14 برو"، وهذا هو الشيء الذى بدأته الشركة العام الماضى - بتقديم طرازات أقل سعراً للهاتف الرائد لمدة عام، وبالتالى، من المتوقع أن يحدث الشيء نفسه مع الجديد أيضًا.

فى حين أن طرازى "آيفون 15" و"آيفون 15 بلاس" القياسيين قد لا يحصلان على ترقيات كبيرة فى التصميم مقارنة بمتغيرات "برو"، إلا أنهما على الأقل قد يحصلان على كاميرات أفضل، وفقًا للتسريبات.

يقال إن الإصدارات العادية تحتوى على كاميرات بدقة 48 ميجابكسل التى رأيناها فى طرازات برو من سلسلة آيفون 14.

ستكون هذه ترقية كبيرة على أجهزة الاستشعار بدقة 12 ميجابكسل الموجودة فى طرز آيفون الحالية، ولكن، لا ينبغى للمرء أن يتوقع رؤية عدسة تليفوتوجرافى للزوم البصرى أو LiDAR على الطرز القياسية لأن هذا سيكون متاحًا فقط مع الطرز المتطورة.