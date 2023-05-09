لكونها سيئة السمعة.. غوريلا تثير الجدل فى تايلاند

جدة - نرمين السيد - واشتهرت الغوريلا بـ لقب "سيئة السمعة" بسبب تحرشها بالزبائن وذلك ما ظهر عند التقاطها للصور مع الزبائن.

وانتشرت صورة للغوريلا المعروفة باسم "نونجا" وهى تتحرش بزائرة، فعندما وقفت لالتقاط الصورة معها ابتسمت على الفور ثم بدأت تضع يدها على جسدها.

وظهرت الغوريلا وهى تعانق الزائرة وتقبلها، بحديقة حيوانات سفارى وورلد بالعاصمة التايلاندية، وفقا لصحيفة "ديلى ستار".

وأشارت الصحيفة إلى أن الغوريلات تعلمت تلك العادة "التحرش" بسبب حصولها على التشجيع من الزوار.