على جمعة: من يدعون ظلم الإسلام للمرأة فى الميراث أصابهم «عبط مشلتت» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح جمعة، خلال حلقة برنامج "مع الناس" على "قناة الناس" أن جدول الميراث فى الإسلام وبه 17 عشر شخصا يرثون "10 رجال و7 نساء"، مشيرا إلى أن هناك 512 حالة ميراث أوضحها الدين بشكل تفصيلى.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: "أن المرأة فى 36 حالة تأخذ مثل الرجل أو تأخذ أكثر من الرجل أو تأخذ ولا يأخذ الرجل"، مشيرا إلى أنه فى 4 حالات فقط يأخذ الرجل ضعف المرأة"، مؤكدا أن من يدعون أن الإسلام ظلم المرأة فى مسألة الميراث هم جهلاء ولا يعرفون صحيح الدين.



وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.