قناة الناس.. رسالة شديدة لمن ينتقدون تعدد الزوجات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن نظام تعدد الزوجات، كان شائعا قبل الإسلام بين العرب، وكذلك بين اليهود والفرس، والتاريخ يحدثنا عن الملوك والسلاطين بأنهم كانوا يبنون بيوتا كبيرة تسع أحيانا أكثر من ألف شخص، لسكن نسائهم من الجوارى.





وهاجم على جمعة خلال حلقة برنامج "مع الناس" على "قناة الناس" من ينتقدون نظام تعدد الزوجات فقال: "الغريب أن الذين يحاربون نظام الإسلام فى السماح للرجل بالزواج مرة أخرى فى ظروف معينة يعانون من تفكك أسرى، وانتشار الفاحشة، وإباحة العشيقات بلا عدد ولا حد".

وأضاف على جمعة أن "العشيقة لا تتمتع بحقوق الزوجة، إضافة إلى ما يترتب على الأمر من خيانة الزوجة، وإسقاط حقوقها، ناهيك عن عدم الاعتراف بتلك العشيقة وبأولادها". واستعان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بنظريات عدد من مفكرى الغرب عن نظام تعدد الزوجات فقال: "أيد العديد من المفكرين من الحضارات الأخرى إباحة الإسلام لتعدد الزوجات تحت الشروط التى حددها الشرع". وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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