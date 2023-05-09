أبل تخسر قضية حقوق نشر فى أمريكا

وقالت الدائرة الحادية عشرة فى محكمة الاستئناف الجزئية الأمريكية، إن كوريليوم أعادت إنشاء نظام أبل بموجب مبدأ الاستخدام العادل فى قانون حقوق النشر بالولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى دعم التقدم العلمى من خلال تقديم المساعدة لأبحاث أمنية مهمة، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".
ولم يرد ممثلو الشركتين حتى الآن على طلبات للتعليق على قرار المحكمة.
ويسمح برنامج كوريليوم فى ولاية فلوريدا الأمريكية للمستخدمين بتشغيل نظام (آى.أو.إس) على أجهزة غير تابعة لشركة أبل وفحص نظام التشغيل وتعديله بطرق تسمح للباحثين الأمنيين باكتشاف نقاط الضعف بشكل أكثر فعالية.
وكانت أبل قد رفعت دعوى قضائية ضد كوريليوم، لانتهاك حقوق النشر فى محكمة اتحادية بجنوب فلوريدا، فى عام 2019.
وقالت محكمة الاستئناف إن شركة أبل حاولت دون جدوى شراء شركة كوريليوم مقابل ما يقرب من 23 مليون دولار قبل رفع الدعوى.
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