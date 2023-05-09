تأثير أغطية الهاتف على عمر بطاريته

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن حافظات الهواتف الذكية سواء المصنوعة من البلاستيك أو المطاط أو السيليكون بالرغم من أنه يعمل على امتصاص الصدمات وحماية الأجهزة من دخول السوائل بها إلا أنه يساهم فى رفع حرارتها لكونها تعمل كعازل يحيط بها.
وأوضح الخبراء أن الهاتف تزداد حرارته وخصوصا عند شحن الجهاز وهو بداخل الغطاء، لذا يشكل ضررا على سعة البطارية.
ونصح الخبراء المستخدمين بضرورة نزع غطاء الأجهزة لتفادى المشكلة المحتملة.
وأضافوا أن الشحن الزائد أو المنخفض للهاتف يدمر عمر البطارية، ونصحوا بعدم ترك الهاتف لساعات طويلة فى السيارة خلال الصيف حتى لا يقصر من عمرها.
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