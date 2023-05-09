كيفية التخلص من التوتر والقلق قبل الامتحان

جدة - نرمين السيد - وهناك عدد من النصائح التى تساعد فى الحصول على المعلومات وتذكرها بسهولة، وذلك من خلال: -حل اسئلة ليلة الامتحان: يجب على الطلبة مراجعة المادة الدراسية جيدا ثم حل اسئلة للتدرب على الامتحانات مع التخطيط أسفل الكلمات بقلم ملون لتذكرها بسهولة. -تقسيم المادة الدراسية: يفضل اتباع روتين ثابت ليلة الامتحان أو قبلها مع تقسيم المادة الدراسية حتى يسهل مراجعتها وتنعكس تأثيرها على تخفيف مستوى الضغط النفسى. -الاسترخاء: على الطالب الاسترخاء لأجل الحفاظ على هدوئه وزيادة ثقته بنفسه، وذلك من خلال ممارسة التنفس العميق وإرخاء العضلات. -اتباع نظام غذائى صحى: يساعد تجنب المشروبات الغنية بالسكريات فى ارتفاع ضغط الدم ثم انخفاضه مما يزيد ذلك من الشعور بالقلق. -قسط كاف من النوم: يحتاج الطالب الحصول على قسط كاف من النوم حتى يستطيع التركيز أثناء الامتحان. -ممارسة الرياضة: تعمل ممارسة التمارين الرياضية لأجل دوره فى تخفيف التوتر والقلق. -عدم تجاهل صعوبات التعلم: يعتبر القلق من الأشياء التى تتسبب فى عدم القدرة على التعلم أو الانتباه أو التركيز.

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