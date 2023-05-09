قناة الناس.. خطورة استخدام الذكاء الاصطناعى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إن استخدام الذكاء الاصطناعى دون وعى كاف يعد خطرا كبيرا، مشيرة إلى أن هناك حالات انتحار حدثت بسبب هذه التقنيات الحديثة، التى تطورت خلال السنوات الماضية بشكل سريع وسط مخاطر كبيرة للبشر بسببها.





وأضافت أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، خلال لقائها فى برنامج "البيت" المذاع على "قناة الناس": "جيفرى هينتون، الملقب بالأب الروحى للذكاء الاصطناعى، استقال من منصبه بشركة جوجل، ليستطيع تحذير العالم من مخاطر التكنولوجيا، فمثلا "شات جى بى تى"، هو شات ذكاء اصطناعى يشعرنا إننا نتحدث مع شخص حقيقى، وأطلق فى ديسمبر 2022، وتم تسجيل حالة وفاة لشخص بلجيكى فى مارس 2023، كان يعانى من قلق وبدأ يجرى محادثات مع نوع شات الذكاء الاصطناعى اسمه (إليزا)، حتى أصبح دخل الموضوع فى علاقة عاطفية، تطورت بعدها إلى أنه يريد لقائها فقال له الشات أن الحل الوحيد للقاء فى الحياة الآخرة، فانتحر فعلا اعتقادا منه أنه سيلتقى بها بعد موته". وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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