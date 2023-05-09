قناة الناس.. هل الحيوانات تميز بين الملائكة والشياطين؟ داعية يوضح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور يسرى جبر، الداعية الإسلامى، إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الدواب غافلة، فنهيق الحمار علامة تدل على وجود شيطان، أما الديك فيؤذن عندما يرى الملائكة، بينما الكلاب عند القبور تشعر بعذاب القبر.





وأضاف جبر خلال فيديو أذاعته قناة الناس على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" تحت عنوان "معلومة تسمعها لأول مرة تؤكد أن الحيوانات تميز الملائكة من الشياطين". وتابع: "الفيل المعروف بفيل أبرهة الحبشى اسمه محمود، وكان فى مقدمة جيش ملك الحبشة الذى كان يريد هدم الكعبة، لكن الفيل عندما وصل إلى هناك رفض هدم المبنى المقدس، ولم يتحرك تجاه مكة". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا. وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.

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