صدمة بريطانية عند فتح علبة الفاصوليا المطبوخة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السيدة أنها بمجرد فتح علبة الفاصوليا الموجودة بالمطبخ تفاجئت بحيوان زاحف بداخلها.

وأشارت الفتاة البالغة من العمر 26 عاما، إلى أنها جدت ثعبانا باللونين الأبيض والأسمر يطفو داخل علبة الفاصوليا المطبوخة العالية الجودة مضيفة أنه كان نافقا.

وأضافت الفتاة أنها أعادت العلبة إلى إدارة السوبر ماركت الذى اشترتها منه، وفقا لـ "ديلى ستار".