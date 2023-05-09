3 أسباب وراء سعى أمريكا لإقرار قانون لحظر مواقع التواصل على الأطفال

جدة - نرمين السيد - تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، بمشروع قانون لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعى على جميع الأطفال الأمريكيين ممن تقل أعمارهم عن 13 عاما، مع موافقة الوالدين والتحقق من العمر للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18عاما.





كما يدعو مشروع القانون، الذى يحمل عنوان "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعى"، إلى ضرورة تحديد عمر مستخدمى وسائل التواصل. وقال محمد العالم، الباحث المتخصص فى الشأن الأمريكى، إن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى أمريكا مجرد مقترح لمشروع قانون حتى الآن، اتفق عليه أعضاء الحزبين الجمهورى والديمقراطى، وبمثابة إعادة لقانون ولاية "يوتا"، التى منعت الأطفال من استخدام مواقع التواصل. ويرى "العالم" أن القانون يحجم تأثير مواقع التواصل الاجتماعى على الأطفال، فى ظل استخدام بعضها للأدوات الخوارزمية التى تؤثر عليهم وتأخذهم إلى منطقة "الإدمان الإلكترونى". وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استشعرت خطرا يهدد حياة الأطفال، خصوصا بعد اقتحام مع دخول بعض التطبيقات الإلكترونية من خارج الفضاء الإلكترونى الأمريكى أبرزها (تيك توك الصينى) مما يُؤثر على مستقبل الأمن القومى للبلاد، إذ إن بعضها دخل دائرة الاتهام بالتجسس وتغيير المزاج العام للمواطن الأمريكى.

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