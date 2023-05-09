قناة الناس.. على جمعة: مشاجرات الأزواج الكاشفة لأسرار البيوت «قلة أدب»

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة خلال حلقة برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين: "الأمور لا تحل بهذه الطرق، والمرأة فى الحقيقة هى مكون من أمرين صفات خلقية زى الحمل والرضاعة، وصفات بيئية وأخلاقية، متابعا: "الراجل والست اللى قاعدين فى الغابة، بيئتهم وتصرفاتهم تختلف عن الست والراجل المتعلمين".
وتابع عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف: "زمان كان الست يعنى أقل حظا فى التعلم من الرجل ومكنش لها إلا بيت زوجها والحكاية بتاعتها وتكون فرحانة إنها تجيب لها 10 أو 15 عيل، يخدموها، ولا تروح وتشتغل ولا احتكت بأى أمر، ومفيش عندها خبرة، ومكنتش نصف المجتمع".
وانطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطى جميع مجالات الحياة.
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