قناة الناس.. متصلة تفاجئ الشيخ خالد شعبان بتلاوة رائعة على الهواء (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فاجأت متصلة الشيخ خالد شعبان على الهواء بتلاوة رائعة لسورة "الفجر" من الآية الأولى وحتى التاسعة.



جدة - نرمين السيد - فاجأت متصلة الشيخ خالد شعبان على الهواء بتلاوة رائعة لسورة "الفجر" من الآية الأولى وحتى التاسعة. وأوضح شعبان فى حلقة اليوم من برنامج "مع التلاوة"، على قناة الناس الطريقة الصحيحة لتلاوة سورة "الفجر" من الآية الأولى وحتى التاسعة.

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