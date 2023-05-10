إيلون ماسك يهاجم «واتساب»: لا يمكن الوثوق فى التطبيق (صورة)

وكتب ماسك على حسابه الرسمى بمنصة "تويتر": "لا يمكن الوثوق فى واتساب".
وعلق ماسك على مغرد تقاسم مع متابعيه صورة يقول إنها تظهر أن واتساب يستخدم ميكروفون فى الخلفية، بينما كان نائمًا ومنذ أن استيقظ عند الساعة 6 صباحًا.
ولفت إلى أن الأمر جزء من جدول زمنى أطول، متسائلًا: "ما الذى يحدث؟".
وتظهر لقطة الشاشة استخدامات الميكروفون فى الهاتف، ويظهر أن "واتساب" هو الذى اسنخدم الميكروفون، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".
وكان هذا المغرد، كما يعرف عن نفسه "فؤاد دبيرى"، الذى يظهر وصف حسابه الموثق بأنه مهندس فى "تويتر"، ويسكن مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، حيث المقر الرئيسى لمنصة التغريدات.
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