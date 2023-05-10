تقرير: الميتافيرس يمكن أن يزيد الناتج المحلى الإجمالى لهذه البلدان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ شركة ميتا، يمكن لـ "الميتافيرس" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى بمعدل سنوى يصل إلى 38.1 مليار دولار فى المملكة العربية السعودية، و16.7 مليار دولار فى الإمارات العربية المتحدة، و22 مليار دولار فى مصر، و5 مليارات دولار فى المغرب، و1.7 مليار دولار فى الأردن، وذلك بحلول عام 2035.

وتوضح التقارير كيف يتم بالفعل تطبيق تقنيات الميتافيرس، مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضى، بطرق مبتكرة عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما هو مطلوب لتحقيق أقصى قدر من الفرص الاقتصادية التى تقدمها.

وعلى الرغم من أن الميتافيرس لا يزال فى المراحل الأولى من التطوير، فمن الممكن بالفعل رؤية إمكاناته فى مجالات، مثل "التعليم، والألعاب، والصحة، والتجارة".. وتطرح هذه الفرص وغيرها من الفرص التى ستظهر مع تزايد تبنى تكنولوجيا الميتافيرس، والتى ستتيح المزيد من الأسواق ونماذج العمل، سبلاً أفضل للعمل، كما ستغير من نظم التدريب والتطوير، وهى محور سلسلة جديدة من التقارير البحثية، والتى تبحث الإمكانات الاقتصادية للميتافيرس حول العالم، بما فى ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقا لتقرير "الميتافيرس وإمكانياته فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، تعيش المنطقة رحلة تحول اقتصادى ورقمى، وتبدى شركاتها وحكوماتها ميلاً نحو تبنى الأدوات الرقمية الجديدة والغامرة.

وقال التقرير "إن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تلعبان دورًا رائدًا فى هذا المضمار، حيث تستثمران بنشاط فى نظم الميتافيرس".

وتستثمر المملكة العربية السعودية مليار دولار أمريكى فى مشاريع مرتبطة بالميتافيرس، حيث تسعى لأن تصبح مركزًا تكنولوجيًا عالميًا. وبالمثل، أطلقت دبى استراتيجية الميتافيرس، التى تهدف إلى "تحويل دبى إلى واحدة من أكبر 10 اقتصادات الميتافيرس فى العالم" عبر التركيز على الابتكار فى مجالات السياحة، العقارات والتعليم وتجارة التجزئة، والخدمات الحكومية.. ومع تزايد الاهتمام فى الميتافيرس عبر المنطقة بدأت عدة تطبيقات واستخدامات تجارية فى الظهور بالفعل، والتى توضح كيفية استخدام المستهلكين فى المنطقة للميتافيرس كى يحضروا الحفلات الموسيقية الافتراضية، شراء الأصول الافتراضية أو الوصول إلى التعليم.

ووفقا للأبحاث، سيعتمد تحقيق هذه الإمكانات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تسريع تطوير المهارات الرقمية وسد فجوات المهارات فى جميع أنحاء المنطقة، وعندما تتحقق هذه الخطط بالكامل يمكن أن تصل العوائد على اقتصاد المملكة العربية السعودية ما بين 20.2 - 38.1 مليار دولار سنويا من الناتج المحلى الإجمالى الإضافى بحلول عام 2035.

وفى الإمارات العربية المتحدة، يمكن أن تصل هذه العوائد ما بين 8.8 - 16.7 مليار دولار سنويا، كما يمكن أن تصل ما بين 11.6 - 22 مليار دولار سنويا فى مصر، و2.6 - 5 مليارات دولار سنويا فى المغرب، وما بين 0.9 - 1.7 مليار دولار سنويًا فى الأردن بحلول عام 2035.

وقال المدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى "ميتا" فارس العقاد "سيكون الميتافيرس بمثابة كوكبة من التقنيات والمنصات والمنتجات تقوم ببنائها مجموعة واسعة من الشركات، والتى يمكن أن تفتح الباب أمام عوالم جديدة من الفرص الإبداعية والاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم".

وأضاف أنه "كما يظهر هذا البحث، فإنه فى حين أن هذه التقنيات قد تكون افتراضية فإن تأثيرها الاقتصادى سيكون حقيقيًا يعد تحقيق هذه الإمكانيات مسألة غاية فى الأهمية، ولن تتم سوى بجهود تعاونية، وسيتطلب ذلك جهدًا وتعاونًا بين شركات التكنولوجيا وصانعى السياسات والمجتمع المدنى وغيرهم".

ويعد تقرير "الميتافيرس وإمكانياته فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" جزءًا من سلسلة من التقارير الجديدة التى تكفلت بها ميتا وأنتجتها شركة "Deloitte"، والتى تبحث فى الفرص الاقتصادية التى يمكن تحقيقها فى "الولايات المتحدة، كندا، البرازيل، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إفريقيا جنوب الصحراء، تركيا، وآسيا".. وقامت "ميتا" بإعداد تقارير تقدر الإمكانات الاقتصادية للميتافيرس فى الاتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة.