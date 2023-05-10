والد عروس يضرب العريس بالحذاء والسبب غريب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويعد المهر من الجرائم الاجتماعية المنتشرة فى الهند وذلك بسبب أن الأب هناك يصبح مديونا للعريس طوال حياته.

ومن المعروف هناك أنه كثير من الأحيان يفسخ العريس الخطوبة إذا لم يتم تلبية مطلبه من قبل أهل العروس.

وجاء بالفيديو مشهد غريب، حيث ظهر والد العروس وهو يخلع حذاءه لينها على عريس ابنته بالضرب بعد أن طلب دراجة نارية فى المهر.

وكان العريس يرجو من والد العروس أن يتوقف عن الضرب وطلب منه السماح.