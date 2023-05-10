جدة - نرمين السيد - ويسعى "TrueCaller" لتوسيع نطاقه وذلك من خلال إتاحة ربط التطبيق بالواتس آب وبالتالى تفعيل خدمة معرفة المتصل لتكون متاحة لدى المستخدمين. وبسبب شكوى المستخدمين نتيجة لعدم وجود وسيلة لإيقاف الأرقام العشوائية والمزعجة من قبل واتساب على عكس المكالمات العادية. ولا توجد خدمة أو أداة سهلة ومباشرة حاليا للتعرف على الشخص المجهول قبل التواصل معه والرد على المكالمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر للكشف عن الرسائل والمكالمات المزعجة.. «TrueCaller» يسعى لدمجه مع واتساب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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