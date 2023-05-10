قناة الناس.. حكم الشرع فى قضاء الحاجة بالشارع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد السميع خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس إن هذه مسألة قضاء الحاجة من أهم المسائل كونها تعتمد على طهارة الإنسان لنفسه وطهارة الأماكن، منوها بأن النبى نهى عن التبول فى الماء الراكد والتبول تحت ظل الشجرة المثمرة، أو تحت الشجرة المظللة، لأن هذا المكان يستفيد الناس به من الظل أو الثمار.

وأشار إلى أن الشرع اعتبر هذا الأمر من الذنوب العظيمة، وقال النبى (اتقوا الملاعن الثلاث) ومنها قضاء الحاجة فى الماء الراكد أو تحت الشجرة المثمرة أو تحت الشجرة المظللة.

وأكد أن الشرع الحنيف أمر بالاستنزاه من البول والاستنزاه من الغائط، والاستنزاه هو عدم السماح لوصول النجاسة إلى الملابس.