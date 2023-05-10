إيلون ماسك: قريبا إتاحة المحادثات الصوتية وتبادل الرسائل المشفرة على تويتر

جدة - نرمين السيد - وكتب ماسك فى تغريدة له على موقع "تويتر": "قريبا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو.. وسيمكنكم التحدث إلى الأشخاص فى أى مكان دون إعطائهم رقم الهاتف". وأضاف "ستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقى فيسبوك وانستجرام المملوكين لشركة "ميتا" واللذين يوفران نفس المزايا". وكانت "تويتر" قد أعلنت بداية الأسبوع الجارى أنها ستبدأ عملية تطهير لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.

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