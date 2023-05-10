دور «البلوجرز» فى ترويج الشائعات.. مرصد الأزهر يوضح (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أشارت دعاء عبدالمقصود، الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إلى خطورة ما يتسبب فيه بعض "البلوجرز" فى الترويج للعديد من الشائعات والمعلومات المضللة بمختلف القضايا سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو غيرها، موضحة أن منهم من يروج لسلع تجارية أو صحية أو أدوية مجهولة المصدر.





وقالت الباحثة بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، خلال برنامج "مع الناس" المذاع على قناة الناس: "فمثلا على مستوى العالم ظهر عدد كبير من الصفحات كانت تروج لوصفات طبية كارثية خاصة بكورونا مثل شرب الكلور وأدوية مجهولة المصدر، وكمان فى ناس روجت لشائعات ومعلومات خاطئة من أجل تحقيقات أرباح سريعة".

وأضافت: "قضايا كثيرة يتم فيها استخدام التعاطف والمظلومية خاصة فى القضايا الاجتماعية، وهى عدم التناول مع جميع الأطراف، فمثلا قضية الطلاق تجد كل حالة لها خصوصيتها فى مناقشتها، وبالتالى هناك حالات تجييش وردود أعمال عدائية على مواقع التواصل الاجتماعى لطرف ضد طرف من أجل خلق رأى متضامن حتى ولو بالكذب".

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