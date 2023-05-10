على جمعة يوضح فضل سورة الرحمن (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، عن فضل سورة الرحمن لقضاء الحاجة، موضحا أنها سورة عظيمة، فعن على بن أبى طالب، أنه قال، قال رسول الله (لكل شئ عروس وعروس القرآن سورة الرحمن).





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