القاهرة الإخبارية- «ما شاء الله» تعبير يزداد شعبية بين المواطنين الألمان

جدة - نرمين السيد - مع استقبال ألمانيا مئات الآلاف من المهاجرين العرب وخاصة السوريين، تأثر الألمان كثيرا بالعادات العربية، ومن بينها الكلمات التى بات يستخدمها الشباب بصورة يومية، ومن بينها "ما شاء الله".





ومع الوقت تزداد شعبية بعض التعبيرات العربية، خاصة بين الشباب، ومن المحتمل أن تصبح قريبا جزءا من اللغة الألمانية، كان آخرها كلمة "ما شاء الله" بحسب مجلة "دير شبيجل الألمانية".

ويستخدم الألمان الكلمة، كتقدير للشخص المتحدث إليه، وأن كل شىء يتم بمشيئة الله، تأثرا بالثقافة الإسلامية.

وبحسب موقع "دويتش فيلا الألمانى" فإن بعض المفردات الألمانية مأخوذة من اللغة العربية، ليس بطريقة مباشرة، ولكن عن طريق اللغتين الإسبانية والإيطالية.

ومن بين تلك الكلمات المأخوذة من العربية "kaffee"، وتعنى القهوة والتى عرفها الألمان من العرب وتحديدا من القاهرة ومكة، بالإضافة إلى كلمة "zucker" وتعنى سكر، و"matratze" وتعنى وسادة وهى مشتقة من كلمة مطرح.

ولم يكن الألمان يحدون البلدان الناطقة بالعربية، ولم يمارسوا عمليا أى تجارة فى البحر الأبيض المتوسط إذ جاءت معظم الكلمات من الإيطاليين، وإسبانيا مع السكان العرب.

ويعد رواج كلمة "ما شاء الله" بين الألمان ليست الواقعة الأولى، ففى عام 2020 دخلت عبارة "إن شاء الله" قاموس دودن الذى يعد أهم قواميس اللغة الألمانية ومرجعًا شاملًا فى المعانى وقواعد الإملاء، وكتبت بصيغة "inschallah" بالألمانية على موقعه الإلكترونى.