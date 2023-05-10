لمنافسة سامسونج.. مواصفات أحدث هواتف هواوى القابلة للطى

جدة - نرمين السيد - ويعد هاتف "Huawei Mate X3" من أحدث هواتف هواوى القابلة للطى، كما يعتبر منافس قوى لسامسونج. ويأتى الهاتف بشاشة عرض رئيسية من نوع "OLED" وبمقاس 7.85 بوصة، بالإضافة إلى شاشة جانبية بمقاس 6.4 بوصة. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى 12 جيجابايت رام و512 جيجابايت روم من سعة التخزين الأساسية. وتزود اللوحة الخلفية بعدسات ثلاثية للكاميرا، مع مستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافى إلى أخرى أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 مللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع السلكى بقوة 66 وات، بينما اللاسلكى بقوة 50 وات. ويبلغ سعر هاتف "Huawei Mate X3" فى الأسواق 1900 دولار أمريكى أو 1700 يورو.

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