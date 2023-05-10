أخلاقنا الجميلة.. فضيلة الهدوء (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية الحصول على صفة الهدوء.

وعلى الشخص عدم التركيز على التفاصيل المزعجة والصغيرة التى تسبب القلق والتوتر والابتعاد عن تضخيم الأمور أكبر من حجمها حتى لا تستهلك طاقة الهدوء الداخلية أو استنزاف الأعصاب.

ويجب تقبل العيوب الشخصية وعيوب الآخرين، ونصح الخبراء بالتحلى بالصبر والإرادة للتحكم فى الأعصاب.

ويساعد تخصيص وقت للجلوس مع النفس والهدوء والتأمل فيما مضى من الأحداث فى اكتساب الهدوء.

ومن المهم عدم التحدث أو الخوض فيما لا يعنيك والاعتدال فى الردود، والاسترخاء أو النظر فى الطبيعة للحصول على الهدوء.